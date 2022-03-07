Цены на нефть взлетели, биржи открылись в минусе

Из-за вторжения России на Украину глобальные экономические перспективы становятся все более мрачными. В понедельник Европейские фондовые рынки снова открылись в "красной зоне". Франкфуртский индекс DAX в первые минуты торгов падал 3,9 %, парижский CAC 40 — более чем на 3%, а миланский — почти на 6%.

Военные действия на Украине, миграционный кризис и эффект бумеранга от введенных против России санкций ощущались и на азиатских рынках. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов упал на 3%.

Цены на нефть взлетели практически до самого высокого уровня с 2008 года после того, как США заявили, что обсуждают со своими союзниками возможное эмбарго на российские поставки.

Война подняла цены на все сырье: никель, алюминий, цинк и медь. В понедельник утром никель прибавил в цене еще 10%, а цены на алюминий впервые достигли 4 тысяч долларов за тонну.