Солидарность с украинцами: жители Европы поддерживают беженцев

Множество гостиниц в Польше открыли свои двери для украинских беженцев и помогают им избежать хаоса в перегруженных центрах по размещению людей. В отеле, в котором побывала корреспондент Euronews Моника Пина, расставили кровати даже в коридорах. Здесь Наташа нашла себе приют на ночь. Она приехала из Киева с сыном, а муж остался воевать на Украине. "Я ехала на поезде целый день и потом еще семь часов до границы", — говорит она.

Наташа успела взять с собой немного вещей и сейчас готовится к последнему этапу. Сегодня женщина с ребенком еду в Берлин. Поддержка со стороны обычных людей помогает пережить трагедию.

"Местные жители приносят сюда множество предметов первой необходимости, для личной гигиены, чистящие средства, подгузники, я побывала в нескольких гостиницах и ситуация везде такая же", — передает корреспондент Euronews Моника Пина.

В европейский странах люди организуют группы поддержки в соцсетях. Йохан отозвался а призывы о помощи и приехали на границу из Берлина.

"Невозможно просто сидеть дома и ничего не делать. Я за два дня собрал пожертвования, многие знакомые откликнулись, мы собрали 15 тысяч евро. Мы привезли деньги на границу, приехали на минивэне и решили, что можем взять с собой людей, которым нужна помощь", — говорит Йохан.

Наташа поедет с ним в Берлин, она бежит в Европу в поисках безопасности, на надеется вернуться на родину. "Происходящее там ужасно, они убивают женщин и детей. На российских телеканалах говорят неправду — на Украине нет фашистов или нацистов мы любим нашу Украину и будет защищать ее. Наши мужья остались, чтобы защищать Украину", — говорит она.

Обычные жители Польше и других странах Европы создают общий фронт солидарности и поступки людей меняют ситуацию там, где не справляются институт власти.