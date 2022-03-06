Испанский вещатель RTVE уходит из России

Испанский общественный вещатель RTVE решил временно прекратить свою информационную деятельность в России в ответ на новый закон, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за распространение того, что власти могут считать "фейковыми новостями" в связи с войной в Украине. Эрика Рейя работала корреспондентом TVE в России до последнего.

"Грустно и больно покидать Россию вот так спустя 5 лет, не зная, смогу ли я вернуться, - говорит она. - Но ситуация быстро ухудшается. В последние несколько часов было такое ощущение, что либо ты уезжаешь сейчас, либо завтра это станет уже невозможно, потому что рейсов может не остаться, границы могут быть закрыты или будет введено военное положение. С сегодняшнего дня мы, журналисты, также стали мишенью Путина с этим законом, криминализирующим нашу работу".

В субботу итальянское общественное телевидение RAI также объявило, что приостановило деятельность своих журналистов в России. Rai считает это решение необходимым для защиты безопасности своих журналистов и максимальной свободы информации.

Множество других международных вещательных компаний, в том числе британская BBC, американская CNN, а также немецкие ARD и ZDF, заявили, что прекратят вести репортажи из России после того, как Россия приняла закон, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения за публикацию так называемых "фейковых новостей".