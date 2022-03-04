Пожар на ЗАЭС: "Мир едва избежал ядерной катастрофы"

Инцидент на самой крупной атомной электро станции в Европе стал главной темой экстренного заседания Совбеза ООН.

Россия отвергла обвинения в обстреле Запорожской АЭС, подчеркнув, что после взятия под контроль военные обеспечивают ее безопасность.

Василия Небензя, постпред России при ООН:

— Вы пытаетесь представить дело так, что Запорожская АЭС якобы подверглась обстрелу российскими военными и там возник пожар. Эти заявления не соответствуют действительности. Город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающие к ней территория были взяты под контроль российскими военными еще 28 февраля.

В то же время американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что мир едва избежал "ядерной катастрофы", и назвала действия России "безрассудными" и "опасными".

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН:

— Мы серьезно обеспокоены тем, что украинские операторы сейчас выполняют свою работу в условиях крайнего принуждения. Атака России прошлой ночью подвергла серьезному риску крупнейшую атомную электростанцию Европы. Это было невероятно безрассудно и опасно и угрожало безопасности гражданских лиц по всей России, Украине и Европе.

Одновременно в Брюсселе главы МИД стран "Большой семерки" обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре на Украине, а также потребовали привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях на территории этой страны