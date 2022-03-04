МАГАТЭ повреждений на Запорожской АЭС не зафиксировало

МАГАТЭ раскритиковало нападение на крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, обвинив в нём российских военных. На пресс-конференции в Вене генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что удар был нанесён по зданию учебного центра:

"Важно сказать, что все системы безопасности 6 реакторов станции вообще не пострадали и не было никакого выброса радиоактивных веществ. В таких случаях необходим радиационный контроль и, надо сказать, что системы, которые у нас есть для измерения уровня радиации, также полностью функциональны", - сказал Гросси, сообщив, что МАГАТЭ запланировало физические инспекции атомных объектов на Украине, а пока там работает система удаленного мониторинга, функционирующая нормально. Глава агентства также сказал, что для обеспечения безопасности украинских атомных объектов МАГАТЭ предлагает личное посредничество для организации встречи России и Украины на площадке Чернобыльской АЭС.