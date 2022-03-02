Итальянцы собирают для украинцев вещи, продукты и лекарства

В Риме к собору Святой Софии - главному собору Украинской грекокатолической церкви в Италии - идет непрерывный поток машин. Сюда направляются итальянцы, желающие помочь тем, кто оказался в беде. Люди привозят сумки и коробки, наполненные продуктами и вещами. Водителям предлагают ознакомиться со списком самого нужного на данный момент. В ряде случаев добровольцы возвращаются, с выполненной просьбой.

Волонтер: "В списке все то, что актуально и нужно сейчас как военным, так и гражданскому населению. Одеяла, лекарства, продукты питания, словом - любые товары первой необходимости".

Оказать поддержку хотят многие итальянцы: "Я на связи с несколькими людьми, которые находятся в Украине. Они удивительные люди, и они точно всего того, что происходит не заслуживают".

У собора множество проживающих в Италии украинцев. Среди них - Зина. На Апеннинах она живет вот уже двадцать лет. Женщина говорит, что ее племянник сражается на передовой против российских военных.

Зина Волович: "Мой брат все еще там, как и мой племянник. Он в армии. Мы не знаем, где он сейчас, потому что телефонные линии не работают. Мы можем молиться только здесь, в нашей церкви. Итальянцы — самые щедрые люди в мире. У них такие большие сердца!"

В этом помещении церкви добровольцы сортируют товары.

Джорджия Орланди, Euronews: "Коробки и сумки, которые привозят к зданию собора, затем переносят сюда. Здесь разбирают содержимое: продукты - в одно место, одежду - в другое, лекарства. Среди самых востребованных предметов - зимняя одежда и медикаменты. Вот, например, в этой коробке собраны лекарства, которые обычно используются для лечения людей, страдающих от большой потери крови или полученных травм во время конфликта"

Волонтеры:

"Все это мы отправим на передовую. Там это требуется, так как там очень много раненых".

"Европа сегодня должна иметь реалистичный подход, это не просто война на Украине. Это война, которая идет во всем мире и в Европе".

После сортировки коробки помещают в эту комнату. Отсюда все заберут грузовики.

Отец Марко, ректор Собора Святой Софии в Риме: "Люди здесь откликнулись таким значительным образом. Мы не ожидали такого. Итальянцы показали свои братские чувства по отношению к украинцам. В этой стране живет много украинских граждан, которые вносят свой вклад в итальянскую экономику".

Здесь настоящая поточная линия. В среднем каждый день из Рима в крупные города на Западе Украины отправляется по два-три грузовика. Пока проехать по дорогам можно, но если конфликт будет разрастаться, доставка станет проблематичной.