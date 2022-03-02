"У меня в Украине", Крым: художник выступает против войны на Украине

"У меня мама в Украине. Алексей, 19 лет", "У меня любовь в Украине. Оксана, 23 года", "У меня сестра в Украине. Роман, 10 лет": плакаты с такими сообщениями появились на улицах одного крымского города после вторжения России на Украину.

Плакаты, написаные от руки подтекающей краской, напоминающей слезы, - как будто сами жители полуострова говорят о своих чувствах - провисели на щитках автобусных остановок всего несколько часов, прежде чем их сорвали. Но фотографии акции разошлись по социальным сетям.

Автор, крымский художник, работающий под псевдонимом Антик Данов говорит, что на плакаты его вдохновил "протест сегодняшней войне". "Эта серия важна для меня и всего моего окружения, она по сути про семейные переплетения", - написал он Euronews.

Крымский художник выступает против войны Фотографии предоставлены художником Антик Данов. 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov 1 2 Courtesy Antik Danov

"Мы все связаны семьями, родственниками и друзьями. Но все мы сегодня включены в войну, где страдает и умирает народ с обеих сторон - наши семьи, родственники, друзья. Это ужасно. Считаю необходимым всем приходить в себя, выходить на улицы и площади с протестами, чтобы в срочном порядке остановить войну", - добавил художник.

Всего Антик Данов создал 10 плакатов, которые пришлось клеить ночью. По его словам, к вечеру того же дня несорванным остался только плакат про сестру.

"Все написанные имена - это моё воображение, художественный образ, но уверен, что совпадений из реальной жизни немало", - сказал он.

Антик предпочитает не называть своего настоящего имени и города, в котором он работает, из опасений за собственную безопасность. "Я не первый год занимаюсь реализаций идей на улице, и сказал себе, что готов к любому развитию событий (...), но просто так в их лапы попадаться не готов, стараюсь быть на чеку", - объяснил художник.

"Я не считаю себя преступником. Творчество - это мой язык, им я выражаю смыслы, которые впитываю из окружения, а потом отдаю переваренное в проекты, - подчеркнул он. - Делаю их, потому что не делать не могу. Пробовал и хотел отойти и переключиться от творчества, но все равно, через какое-то время возвращаюсь к нему".