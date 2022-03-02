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Бельгия

От санкций Евросоюза против России несёт ущерб Бельгия

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 Pedro Sacadura
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От санкций Евросоюза против России несёт ущерб Бельгия
Авторское право  Wikicommons

После того, как Евросоюз наложил на Россию жёсткие санкции, сокращение торговли с ней ударило по бельгийским компаниям. Это например, исторический пивзавод Brasserie Lefebvre в Валлонии, производящий популярные в московских ресторанах сорта. Теперь он страдает от резкого уменьшения заказов, проблем оплатой уже поставленных бутылок и перебоев с получением сырья.

«Пивоварня экспортирует около 70% своей продукции. На Украину, Беларусь и Россию приходится от 20 до 22% этой доли, - сказал владелец Поль Лефевр. - Мы уже довольно сильно ощущаем последствия кризиса. На данный момент отправки затруднены, почти невозможны, потому что автофургоны не могут пересекать границы. Мы не уверены, что клиенты смогут платить нам по-прежнему».

Корреспондент Euronews Педру Сакадуру передаёт:

«Конфликт между Россией и Украиной потрясает не только бельгийский пивоваренный сектор. Здесь, в Антверпене, который известен как самый важный в мире центр торговли алмазами, дела также не блестящи. Бизнес, имеющий прочные торговые связи с Россией, готовится к трудным дням».

Пока товарообмен с Россией не затронут напрямую санкциями. Но представитель бельгийских деловых кругов предупреждает о косвенном ущербе:

«Мы начали чувствовать эффект после того, как Евросоюз решил отключить некоторые российские банки России от системы SWIFT, - сказал Том Нейс. - Положение с деньгами для России в последние дни ухудшается довольно быстро, и это, конечно, влияет на международные платежи. Кроме того, для этой страны закрыто европейское воздушное пространство».

По словам главы Брюссельской торговой палаты, многие компаний занимают выжидательную позицию, но неизбежно понесёт потери национальная экономика:

«Некоторые наши сектора ведут бизнес с обеими сторонами конфликта - с Россией и Украиной, - сказал Ян Де Брабантер. - Это - технологии, продукты питания и напитки».

Бельгия и без того переживает рекордную инфляцию, а теперь ей угрожает ещё больший хаос. Премьер-министр высоко оценил реакцию Евросоюза на российское вторжение. Но затем Александр Де Кру призвал его руководство подготовить пакет мер по смягчению последствий санкций для стран-членов.