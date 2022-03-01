Иностранцы жалуются на расовую дискриминацию на Украине

Двум португальским студентам, обвинившим украинских пограничников в расизме, удалось попасть в Польшу, в то время как другие иностранцы, в особенности граждане африканских и азиатских стран, продолжают жаловаться на дискриминацию по отношению к ним.

Домингуш Кошта и Марио Бьянге после нескольких дней, проведенных на границе, наконец, смогли покинуть Украину. По многом благодаря матери одного из них Домингуша, Марии де Кошты, которая привлекла внимание к ситуации с ее сыном португальских СМИ.

Домингуш и Марио - не первые, кто обвиняет украинские власти в расизме.

Во Львове, в 70 км от польской границы, иностранные студенты из Конго и Индии сообщают о вопиющих случаях дискриминации.

Жан-Жак Кабеа, студент-медик из Конго:

— Военные, силы безопасности говорят вам: "Вы останетесь здесь, вы бежите от войны. Оставайтесь, будете сражаться с нами. Вы никуда не едете, особенно вы, черные.

Аманджо, студентка-медик из Индии:

— Вчера это все случилось с нами в поезде. Мы пытались сесть на поезд, но они проталкивали сначала украинцев.

Африканский союз уже отреагировал и назвал "шокирующе расистским" тот факт, что гражданам африканских стран не дают покинуть Украину, призвав все страны уважать международное право и поддерживать тех, кто бежит от войны, независимо от их расовой принадлежности.