Курорт, приговоренный к смерти

Курорт «Исла Вальдеканьяс», называют «Марбельей» Экстремадуры, малонаселенного региона на западе Испании. Этот небольшой оазис для состоятельных мадридцев находится всего в двух часах езды от столицы Испании. Но Верховный суд королевства постановил снести строения курорта за нарушение закона. Ханет Сарро, открывшая по соседству магазин, опасается, что решение суда разрушит ее бизнес:

«Это будет провал. Особенно для меня, для моего бизнеса, но и для города в целом и его жителей. Потому что, в конце концов, это коснется нас вех».

Курорт защищает и муниципалитет соседнего города Эль-Гордо, напоминая о демографических проблемах региона.

«В 1960-е гг. здесь проживали 2 тысячи человек, — рассказывает член городского совета Хесус Хименес Гордо. — Они все уехали. Сейчас у нас только 300 жителей, а в девяностые годы было 250. А благодаря курорту, дети тех, кто уехал отсюда в Мадрид, возвращаются к нам».

Последние постановление суда завершило судебную тяжбу, которая продолжалась 16 лет. Ни одно из шести судебных решений, принятых по этому делу, не было в пользу курорта. Крупнейший исследовательский центр Испании, CSIC, подтвердил, что здесь был нанесен урон окружающей среде. В связи с чем экологи и подали иск в суд. По словам активиста-эколога Хулио Сезара Пинтоса, здесь реализуется модель застройки, предполагающую приватизацию доступа к пресной воде и строительство пристани в местах, предназначенных для гнездования исчезающих видов птиц.

Для предотвращения сноса еще остается возможность подать апелляцию в Конституционный суд и в Суд Европейского союза.