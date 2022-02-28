ООН: "Жертв среди мирных жителей на Украине может быть больше"

В ООН опасаются, что реальная цифра потерь среди мирных жителей с начала российского вторжения на Украину может быть значительно выше полученных на сегодня данных. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В Москве отвергают обвинения в ударах по гражданским лицам и инфраструктуре.

"Военное нападение на Украину подвергает риску многочисленные жизни. С четверга по вечер воскресенья мы зарегистрировали 406 случае: 102 убитых, среди них — семеро детей, и 304 пострадавших. Большинство этих мирных жителей были убиты взрывным оружием с широкой зоной поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ударами с воздуха. Я боюсь, цифры значительно выше", — сказала Мишель Бачелет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил уверенность, что решение глобальных проблем должно быть основано на соблюдении прав человека.

"Диктаторы в особенности знают, что права человека — это самая большая угроза для из власти, они отрицают, отмахиваются, уклоняются ... Они не останавливаются ни перед чем, растаптывая основополагающие права и свободы. Форсированное закрытие общепризнанной организации по защите прав человека с богатой историей и международными связями — это не признак сильного государства. Это признак государства, которое боится могущества прав человека".

Совет по правам человека ООН проголосовал за проведение срочных дебатов вокруг ситуации на Украине.

Между тем визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на сессию совета и Конференцию по разоружению отменен отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ЕС.