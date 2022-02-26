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Вторжение России на Украину: обострение в Киеве, продвижение российских войск | Текстовая трансляция

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Антивоенные митинги в поддержку Украины в Тайване.
Антивоенные митинги в поддержку Украины в Тайване.   -   Авторское право  Chiang Ying-ying/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром заявил, что он не покинул город, и опроверг заявления о том, что украинские военные сложат оружие.

"Мы будем защищать страну, - сказал он. - Наше оружие - это наша правда, а наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы будем защищать все это".

Ранее Зеленский отказался от предложения США помочь ему покинуть город.

Накануне президент России Владимир Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки". "Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита... Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Тем временем один из советников Зеленского сообщил, что бои идут в столице и на юге Украины, но украинские военные успешно отражают российские атаки. По сообщениям, интенсивные бои в течение ночи, похоже, остановили продвижение российских войск к столице.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созывает совет по национальной обороне и безопасности в связи с ситуацией на Украине, сообщают французские СМИ. Заседание должно пройти в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

10:28
Угрозы блокировки СМИ в России: Роскомнадзор запрещает ведущим российским СМИ называть вторжение российских войск в Украину "нападением, вторжением, либо объявлением войны", угрожая ограничением доступа и штрафами.
Согласно сегодняшнему заявлению, Роскомнадзор "направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона*", "New Times", "Дождь*", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии*", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".
Роскомнадзор утверждает, что "информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии" якобы не соответствует действительности, и отмечает, что в материалах этих СМИ "проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".
Федеральная служба требует от названных СМИ удалить "недостоверную информацию", угрожая в противном случае ограничением доступа к этим ресурсам и административными расследованиями, которые могут привести к штрафам на сумму до 5 млн рублей. При этом Роскомнадзор указывает журналистам, какая информация является достоверной: та, которую распространяют "российские официальные информационные источники".
* Включены Минюстом РФ в список "иностранных агентов"
10:10
Кредитный рейтинг РФ понижен до "мусорного": международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с "ВВВ" до "ВВВ-". Агентство поместило кредитные рейтинги России в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, что указывает на возможность того, что в течение следующих 90 дней S&P может вновь понизить рейтинги страны. Агентство Moody's также рассматривает возможность понижения рейтингов России - на уровень "Baa3". 
Пресс-служба российского Минфина заявила, что эти решения "связаны с геополитическими факторами". В министерстве заявляют о сохранении финансовой устойчивости, "в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации". "Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики", - отмечает Минфин.
10:07
Переговоры: на чьих условиях? Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Киев. "Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - заявил Подоляк в эфире парламентского телеканала "Рада". 
10:04
Роскосмос уходит с космодрома Куру: генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в своих соцсетях, что "в ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы".
Чуть более недели назад Рогозин призывал европейских партнёров сделать выбор в пользу запуска своих астронавтов с космодрома Куру при помощи корабля "Союз МС" и ракеты "Союз-2", что, по его словам, предоставило бы европейской космонавтике "возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полётах".
09:57
Москва объявляет свои цифры украинских потерь: официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал новые данные о разрушении объектов военной инфраструктуры Украины. Независимого подтверждения этих данных нет. Как утверждают в Москве, уничтожено более 800 объектов военной инфраструктуры Украины - среди них "14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций". Кроме того, "сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сказал Конашенков. 
Ни о каких потерях российских вооружённых сил Москва при этом не сообщает.
09:50
Украина ждёт западное оружие: президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от ее западных партнеров следуют новые поставки оружия. "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в "Твиттере".
09:46
Продолжается эвакуация из "ДНР" и "ЛНР": неназванные источники ТАСС в силовых структурах сообщают, что с 18 февраля из двух международно непризнанных республик эвакуированы без малого 118 тысяч жителей, свыше 74 тыс. из которых имеют украинское гражданство, более 43 тыс. - российское, в основном это женщины и дети. Большинство из них находятся у родственников и знакомых, для остальных созданы пункты временного размещения.
Главы "ЛНР" и "ДНР" заявили об эвакуации жителей республик на территорию России 18 февраля  в связи с "нарастающей угрозой боевых действий". Руководство сепаратистских территорий утверждало, что украинские силы начали обстрелы жилых районов. Украина это категорически отрицала.
09:37
Украина-ЕС: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости уже принять решение о членстве Украины в ЕС. "Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь", - написал он в субботу в "Твиттере". В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
09:31
Ограничение российского иновещания: руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Есауленко распорядился о закрытии сайта "Спутник Молдавия": "26 февраля директор СИБ издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, которая подстрекает к ненависти и войне в условиях чрезвычайного положения", - информировала пресс-служба ведомства. 
09:26
Франция готовится к "затяжной войне": Эммануэль Макрон созывает совет по национальной обороне и безопасности в связи с ситуацией на Украине. Заседание пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск). Сегодня утром Макрон заявил, что "война будет длительной" и призвал готовиться к последствиям, в том числе к росту цен и проблемам, связанным с производством зерновых культур, вина, а также с металлургией, энергетикой и логистикой. Он пообещал меры поддержки со стороны государства для смягчения последствий в ряде отраслей.