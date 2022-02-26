Вторжение России на Украину: обострение в Киеве, продвижение российских войск | Текстовая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром заявил, что он не покинул город, и опроверг заявления о том, что украинские военные сложат оружие.

"Мы будем защищать страну, - сказал он. - Наше оружие - это наша правда, а наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы будем защищать все это".

Ранее Зеленский отказался от предложения США помочь ему покинуть город.

Накануне президент России Владимир Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки". "Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита... Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал он, обращаясь к военнослужащим.

Тем временем один из советников Зеленского сообщил, что бои идут в столице и на юге Украины, но украинские военные успешно отражают российские атаки. По сообщениям, интенсивные бои в течение ночи, похоже, остановили продвижение российских войск к столице.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созывает совет по национальной обороне и безопасности в связи с ситуацией на Украине, сообщают французские СМИ. Заседание должно пройти в 17:00 по местному времени (19:00 мск).