Кризис на Украине - рост цен в Европе

Цена, которую заплатят европейские потребители в связи со стремительной эскалацией напряжённости на Украине, будет высока. Скачки цен, которые уже начинают бить рекорды, вызваны в первую очередь озабоченностью международных финансовых рынков, ростом стоимости нефти и газа, эффектом домино от введения санкций с обеих сторон.

В пекарнях беспокойство профессионалов и потребителей наблюдается ежедневно. За последние полгода стоимость сырья взлетела с 20% до 70%. Ожидается, что в ближайшем будущем цены на большинство продуктов и товаров вырастут, и продукты питания будут в верхней части списка.

Чемпионом по росту цен в Европе стала Греция. В греческой Ассоциации бизнеса и розничных продаж озабочены: до недавнего времени усилия торговцев по сдерживанию цен позволяли уменьшить груз затрат для потребителей, но теперь поле для поглощения роста цен чрезвычайно сужается.

Антонис Заирис, гендиректор Ассоциации бизнеса и розничных продаж Греции:

"Подорожание составит от 5% до 15% на такие продукты, как рыба, овощи, бобовые, мясо, оливковое масло, стандартные продукты. Речь идет о продуктах, которые входят в так называемую "корзину" домохозяйки. Ожидается, что рост составит 25-30%".

По последним данным Евростата, электроэнергия, газ и другие виды топлива В Греции подорожали почти наполовину, а цены на продукты питания являются одними из самых высоких в еврозоне.

Цены на хлебобулочные и макаронные изделия и так уже выросли из-за подорожания муки, газа и других энергоносителей. Ситуация осложняется и решением России приостановить экспорт аммиачной селитры, принятого за 20 дней до официального признания независимости республик Донбасса.

Аммиачная селитра - незаменимый элементом для выращивания зерновых культур. Его называют "самым стратегическим из всех удобрений", и она наиболее широко используется в Европе. Аммиачная селитра составляет 20-25% себестоимости производства пшеницы, и её основным поставщиком европейским производителям является Россия. Недостаток аммиачной селитры рискует вызвать новое домино переоценки гораздо быстрее именно сейчас, когда наступил сезон использования всех удобрений.

Кармен Кости, пекарь:

"Стоимость одной буханки в сентябре была 0,7 евро, а сейчас 0,8 евро. Мы решили держать цену как можно ниже, потому что предпочитаем ограничивать свою прибыль от такого важного продукта, который в первую очередь нужен людям. В кондитерских изделиях цены не контролируются, потому что мы ничего не можем с этим поделать, это зависит от поставщиков. Люди сейчас неохотно ходят по магазинам, чувствуют себя неуверенно и вечно жалуются нам, что всё очень дорого".

Симела Тачтиду, Euronews:

"Эксперты опасаются, что следующий конфликт между Россией и Западом будет в экономической сфере. Первый шаг сделал президент Путин ещё до своего заявления по Украине. Он запретил экспорт аммиачной селитры - удобрения, необходимого для выращивания пшеницы, из которой пекут хлеб и выпускают макаронные изделия. Ожидается дальнейшее повышение цен на эти продукты".

Запрет на экспорт аммиачной селитры из России продлится как минимум до 2 апреля. Кремль назвал причиной своего решения растущий спрос на внутреннем рынке.

"Это временная мера, - заявил первый вице-премьер России Андрей Белусов - оставшийся объём можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объёме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения".