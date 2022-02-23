"Крёстный отец": к 50-летию премьеры

"Мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться". Легендарная фраза из легендарного фильма - одного из величайших в истории кинематографа.

Ровно 50 лет назад состоялась премьера "Крёстного отца". Это экранизация одноимённого романа Марио Пьюзо, повествующего о мафиозной семье Корлеоне.

Джеймс Каан, Талия Шайр, Джозеф Монтенья и, конечно, Фрэнсис Форд Коппола не смогли отказаться от приглашения Paramount отпраздновать круглую дату.

Фрэнсис Форд Коппола, американский режиссёр:

"Я думаю, это удачное сочетание готовности публики к такому фильму, прекрасного актёрского состава, замечательных художников, постанвщиков. Всё сошлось, всё сложилось. Иногда приходит удача, вот и мне повезло".

Талия Шайр, американская актриса:

"Я считаю, что Фрэнсис Форд Коппола - величайший из ныне живущих режиссёров на планете. Я знала, что в этой картине со всеми конфликтами было что-то и от него самого. Вот почему у этого фильма есть душа - потому что Коппола вложил в него свою душу. И я очень рада быть здесь, для это меня большая честь - праздновать достижение Фрэнсиса".

Картина получила три "Оскара" наминациях "Лучший фильм", "Лучший актёр", "Лучший адаптированный сценарий".

Отреставрированная версия фильма выйдет в ограниченный прокат в выходные. А в марте она появится на цифровых платформах.