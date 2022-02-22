Сицилия: новое извержение Этны

После нескольких месяцев относительного затишья вулкан Этна на Сицилии, один из самых активных в Европе, вновь стал извергаться. Облако пепла поднялось на высоту 12 километров. Поток лавы изливался по юго-восточному склону горы. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Известий о жертвах или значительных разрушениях не поступало. К полудню понедельника поток лавы из кратера иссяк.

В истории Этны было множество известных извержений. В 1669 году во время одного из самых известных, лава похоронила под собой часть Катании, крупнейшего города на востоке Сицилии, и уничтожила десятки деревень.