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Италия

Извержение вулкана Этна: вид из космоса

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 Вероника Доваль
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Извержение вулкана Этна: вид из космоса
Авторское право  Orietta Scardino/MTI/MTVA
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На итальянском острове Сицилия продолжается извержение самого активного на территории Европы вулкана Этна. Он проснулся в понедельник.

На этот раз снимок извергающегося вулкана сделал с МКС японский астронавт и разместил его социальных сетях.

Накануне над вулканом взвились столбы пепла и фонтаны раскаленной лавы, осветив небо Катании в день католического праздника Святой Агаты, покровительницы города и его небесной защитницы от природных катастроф.

По словам экспертов, извержение не представляет опасности для местных жителей и гостей Сицилии.