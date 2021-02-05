Извержение вулкана Этна: вид из космоса

На итальянском острове Сицилия продолжается извержение самого активного на территории Европы вулкана Этна. Он проснулся в понедельник.

На этот раз снимок извергающегося вулкана сделал с МКС японский астронавт и разместил его социальных сетях.

Накануне над вулканом взвились столбы пепла и фонтаны раскаленной лавы, осветив небо Катании в день католического праздника Святой Агаты, покровительницы города и его небесной защитницы от природных катастроф.

По словам экспертов, извержение не представляет опасности для местных жителей и гостей Сицилии.