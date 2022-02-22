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Чили

Моаи вернётся на остров Пасхи

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 Кнарик Хачатрян
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Уроженка Рапа-Нуи Вероника Тукихито и министр культуры Чили Консуэло Вальдес рядом с Моаи-Тау, статуей с острова Пасхи в Музее естественной истории в Сантьяго 21 февраля 2022
Уроженка Рапа-Нуи Вероника Тукихито и министр культуры Чили Консуэло Вальдес рядом с Моаи-Тау, статуей с острова Пасхи в Музее естественной истории в Сантьяго 21 февраля 2022   -   Авторское право  -/AFP

Национальный музей естественной истории Чили возвращает гигантскую голову Моаи-Тау на остров Пасхи спустя более 150 лет после того, как она была оттуда вывезена. Местные жители отпраздновали это решение церемониальным танцем.

Статуя весом 715 кг возвращается в рамках программы репатриации священных предметов на остров. Называемый также Рапа-Нуи, он является чилийской территорией в Тихом океане и известен своими каменными монолитными статуями моаи. В настоящее время их здесь насчитывается 887.

На острове Пасхи живут около 8000 человек.

Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян