Моаи вернётся на остров Пасхи

Национальный музей естественной истории Чили возвращает гигантскую голову Моаи-Тау на остров Пасхи спустя более 150 лет после того, как она была оттуда вывезена. Местные жители отпраздновали это решение церемониальным танцем.

Статуя весом 715 кг возвращается в рамках программы репатриации священных предметов на остров. Называемый также Рапа-Нуи, он является чилийской территорией в Тихом океане и известен своими каменными монолитными статуями моаи. В настоящее время их здесь насчитывается 887.

На острове Пасхи живут около 8000 человек.