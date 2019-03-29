Норвегия вернёт артефакты на остров Пасхи

Норвегия вернет Чили тысячи артефактов с острова Пасхи, вывезенных исследователем Туром Хейердалом 60 лет назад. Соглашение подписано в Сантьяго министром культуры Чили и сыном исследователя, представляющего интересы расположенного в Осло музея Кон-Тики. Торжественная церемония прошла в рамках визита короля Норвегии Харальда V и королевы Сони.

Губернатор провинции Остров Пасхи Тарита Аларкон Рапу говорит: "Провидческая работа Хейердала заложила основу того, как мир археологии начал рассматривать остров. Норвежский народ заложил основу того, как во всём мире начали проводить исследования острова".

Тур Хейердал младший заявил, что выполнил обещание своего отца, который хотел вернуть все предметы после исследований.

Власти Чили намерены также требовать возвращения артефактов с острова Пасхи из Британского музея в Лондоне, где, в частности, находится одна из гигантских каменных статуй моаи.