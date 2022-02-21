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Украина

Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов

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 Ирина Александрова
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Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов
Авторское право  Oleksandr Ratushniak/Associated Press.

На фоне кризиса вокруг Украины идет информационная война. США обвинили Россию в составлении списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения. В Кремле назвали информацию ложью.

В ФСБ России сообщили об уничтожении двух диверсионных групп военных Украины на границе с Россией. Так же утверждается, что выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области.

"Украина не совершала атак на Донецк и Луганск, не отправляла диверсантов или БТР через границу России, не обстреливала территорию России, не обстреливала погранпереход в России, не проводила диверсий", - написал в "Твиттере" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В последние дни обстановка в Донбассе резко обострилась. Представители самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики и Киев обвиняют в этом друг друга.

В минувшую пятницу главы непризнанных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По данным МЧС, в Россию из Донбасса уже прибыли более 60 тысяч человек .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует и не проводит никаких наступательных операций, потому что не хочет войны.