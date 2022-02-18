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мир

МИД России ответил США по вопросу гарантий безопасности

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 Лев Удольский
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МИД России ответил США по вопросу гарантий безопасности
Авторское право  AP Photo

Требования США о выводе войск из определённых регионов России неприемлемы, а обвинения в планируемом вторжении на Украину – это попытка оказать на Москву давление. Таким заявлением отреагировал российский МИД на ответ США по гарантиям безопасности. Россия также заявляет о возвращении своих войск в гарнизоны по завершении учений.

– Попытки переложить ответственность на Россию, выставить её стороной конфликта несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований, – отметил Сергей Вершинин, замглавы МИД России, в ходе заседания Совбеза ООН. – Не могу не сказать, что нас крайне разочаровывает как минимум страусиная позиция наших западных коллег, пытающихся не замечать эти очевидные вещи.

Продолжающиеся совместные российско-белорусские военные учения, по словам западных и украинских дипломатов, воспринимаются ими как угроза:

– Украина по-прежнему привержена мирному урегулированию российско-украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, – заявил Сергей Кислица, постпред Украины при ООН. –Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но и для всей Европы. При этом, повторюсь, если Россия выберет путь эскалации, Украина будет защищаться.

Между тем в четверг, по данным СМИ, между украинскими военными и воинскими частями самопровозглашённых республик Донбасса усилилась перестрелка. По сообщениям украинской стороны, один из снарядов попал в здание детского сада в Станице Луганской. Детей в это момент там не было, но пострадали двое гражданских.