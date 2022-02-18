Пожар на пароме Euroferry Olympia: есть пропавшие без вести

По меньшей мере десять человек числятся пропавшими без вести в результате пожара на итальянском пароме Euroferry Olympia. Инцидент произошел в Ионическом море к северу от греческого острова Корфу. В момент разыгравшейся драмы у на борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа.

К вечеру пятницы береговая охрана Греции сообщила об эвакуации с судна 278 человек. Позднее удалось забрать еще двух пассажиров. Спасателям пришлось спуститься на паром с вертолета, чтобы найти водителей-дальнобойщиков, чьи грузовики находились на парковке внутри парома.

Euroferry Olympia направлялся из греческого порта Игуменица в итальнский Бриндизи. Пожар начался через три часа после отправления парома. Причина возгорания неизвестна.