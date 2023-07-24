Крушение парома в Индонезии

Euronews

По мнению спасателей, на борту судна могло быть больше пассажиров, чем заявлено

По меньшей мере 15 человек стали жертвами кораблекрушения в Индонезии. В ночь на понедельник у берегов острова Сулавеси перевернулся паром, на борту которого находились 40 пассажиров. Шестерым удалось спастись, 19 человек числятся пропавшими без вести. Поиски в районе крушения продолжаются. При этом спасатели высказывают опасения, что на борту судна могло находиться больше пассажиров, чем это было заявлено: такое в Индонезии случается нередко.