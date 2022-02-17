Спустя шесть месяцев после захвата Афганистана талибами* мы поговорили с четырьмя афганцами, которые бежали из страны и для которых Европа стала новым домом.

Атефа, Реза, Захра и Фарид оказались среди десятков тысяч афганцев, перебравшихся на Запад после 15 августа 2021 года.

Они пытаются приспособиться к жизни на новом месте, беспокоясь о родных и близких, оставшихся в Афганистане. Те, кому удалось бежать, опасаются репрессий против своих семей из-за того, что ранее сотрудничали с западными правительствами. Кроме того, в Афганистане обостряется гуманитарный кризис: афганцы страдают от голода в условиях холодной зимы.

Возвращение талибов к власти привело к значительному сокращению международной помощи, что только усугубило ситуацию в и без того бедной и разоренной войной стране.

Атефа Хесари Hannah McCarthy

Атефа Хесари, Франция

Атефа Хесари работала во Французском институте в Кабуле до захвата города талибами. При помощи правительства Франции она была эвакуирована в Абу-Даби.

Сейчас она живет в Монтрейе, пригороде Парижа.

"Я продолжаю занятия в театре, - рассказала Хесари в интервью Euronews. - Франция оказывает мне необходимую поддержку".

По словам девушки, "французы добры и любят искусство".

Вместе с тем она признается, что жить одной во Франции нелегко. Атефа - единственная из всей семьи, кому удалось бежать из страны.

"Я скучаю по Афганистану, по своим родным и друзьям, по кабульским улицам", - говорит девушка.

"Я сейчас здесь, но мой разум и мое сердце все еще в Афганистане", - добавляет она.

Опыт афганских просителей убежища во Франции сильно отличается в зависимости от того, как они прибыли в страну. Рассмотрение ходатайств афганцев, которых доставили рейсами из Кабула, проходит в ускоренном режиме, в то время как многие из тех, кто добирался до Европы по суше, проделав долгий и опасный путь, оказались без крыши над головой.

Реза Омид Hanna McCarthy

Реза Омид, Германия

В Афганистане Реза Омид сотрудничал с немецкой неправительственной организацией.

29-летний Омид - хазареец. Это национальное меньшинство подвергалось преследованиям со стороны талибов. Как сообщают международные правозащитные организации, боевики "Талибана" выселяют хазарейцев-шиитов, которые были связаны со свергнутым правительством, из их домов.

Когда талибы захватили власть, НПО, с которой сотрудничал Реза, предоставила возможность афганским работникам получить убежище в Германии. Однако у Резы и его жены не получилось эвакуироваться на самолете до вывода войск коалиции.

Им пришлось заплатить контрабандистам, чтобы те помогли добраться до Пакистана по суше.

Реза был вынужден надевать паранджу, чтобы проходить через многочисленные блокпосты талибов на пути в Пакистан.

"Это было очень опасно", - вспоминает он в интервью Euronews.

Реза и его супруга провели месяц в Пакистане, пока ждали, когда немецкое посольство выдаст им визы. Они вылетели из Исламабада в Германию лишь 14 октября.

Сейчас Омид живет на юго-западе Германии, в регионе Баден-Вюртермбург.

"Главное, что я чувствую себя в безопасности", - говорит он, благодаря своих новых немецких друзей за поддержку.

Однако Резу терзает беспокойство о судьбе брата, который занимался борьбой за гражданские права и после захвата власти талибами остался в Афганистане.

"Моя цель сейчас - спасти брата, которому угрожает серьезная опасность", - говорит Реза.

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, около 20 тысяч афганцев все еще ожидают эвакуации из Афганистана в Германию. Многие из них сотрудничали с немецкими правительственными и военными организациями. При новом режиме талибов их жизни угрожает опасность.

Захра Хайдари Hanna McCarthy

Захра Хайдари, Ирландия

Захра Хайдари работала судьей в Кабуле. Несколько членов "Талибана" и "Исламского государства" в ее суде были приговорены к тюремным срокам.

Когда талибы захватили власть в стране, Захра с мужем скрывались в провинции Балх на севере Афганистана.

Их эвакуировали в Грецию при поддержке Международной ассоциации юристов. В Греции ирландские власти выдали им визы, и в начале декабря они переехали в Ирландию.

По прибытии супружеской паре была оказана помощь со стороны Красного Креста, а также Ирландской ассоциации юристов и Юридического общества Ирландии. Эти организации предложили помощь афганским женщинам-судьям.

Хайдари и ее муж провели две недели в гостинице в Уотерфорде, после чего им предоставили жилье в Дублине. В Ирландии Захра родила ребенка. Она рада тому, что находится в "безопасном и спокойном месте", и добавляет, что "ирландцы добрые и дружелюбные люди".

Захра хотела бы продолжить работу по специальности. Многие ее родственники остались в Кабуле, и она переживает, что они могут пострадать из-за ее работы в суде.

Сотрудник Ирландского совета по делам беженцев Рори О'Нил рассказал Euronews о сложностях, с которыми сталкиваются прибывшие в страну афганцы.

"Жилье и возможность жить обычной жизнью - вот их основные проблемы", - говорит О'Нил.

"Остальные препятствия, такие как язык, профессиональные навыки и доступ к рынку труда, не такие уж непреодолимые, так как большинство из тех, кто к нам приехал, уже имели хорошую работу на достаточно высоком уровне", - рассказал сотрудник совета по делам беженцев.

Фарид Ахмат Рахмани Hanna McCarthy

Фарид Ахмат Рахмани, Великобритания

Фарид Ахмад Рахмани работал переводчиком в посольстве Великобритании.

В ожидании вылета он вместе c женой и шестью детьми провел почти сутки в отеле Baron, рядом с которым произошел теракт. В гостинице был организован пункт для желающих покинуть Афганистан.

"Люди толпились, - вспоминает Рахмани в интервью Euronews. - Все хотели попасть в отель. Это было ужасно".

Его семья была доставлена вертолетом в аэропорт, откуда после очередного ожидания их, наконец, посадили на британский военный самолет и перевезли в ОАЭ. Затем они прилетели в Великобританию, где еще две недели просидели на карантине.

Сейчас семья Фарида живет в отеле в Уотфорде, недалеко от Лондона. Дети пошли в школу. Фарид говорит, что в первый день "они были в восторге".

"Англичане очень щедрые люди, - делится Рахмани. - Когда мы покидали Афганистан, то ничего не могли взять с собой, а с тех пор, как приехали сюда, они помогают нам всем необходимым".

Он скучает по матери и сестре, которые остались в Афганистане. Его беспокоит гуманитарная ситуация в стране после прекращения западного финансирования.

"Я был единственным, кто мог помогать им", - говорит Фарид.

_ * Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России._