Будапешт и Варшава негодуют

Будапешт и Варшава раскритиковали решение Европейского суда, обнародованное 16 февраля. Он отклонил жалобы Венгрии и Польши на механизм распределения бюджетных средств ЕС между странами сообщества, который увязывается с соблюдением ими принципа верховенства права. Министр юстиции Венгрии заявила, что постановление суда является доказательством того, что Брюссель злоупотребляет властью.

Юдит Варга, министр юстиции Венгрии: "Сегодня Суд Европейского Союза принял политическое решение из-за венгерского закона о защите детей (от гей-пропаганды). Мы не очень удивлены, потому что председатель суда упоминал, каким будет вердикт, но мы видим, что в судебных дебатах относительно данного закона Суд Европейского Союза стал политическим игроком".

Правительства Венгрии и Польши неоднократно обвинялись ЕС в нарушении верховенства права и отступлении от европейских ценностей. Что касается Польши, в ЕС возмущены проведенной в стране судебной реформой и отказом признания верховенства европейского права над национальным. Заместитель министра юстиции Польши заявил, что отныне любое самостоятельное решение Польши будет подвержено риску финансового шантажа.

В свою очередь, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сказал: "К сожалению, сегодняшнее решение Суда Евросоюза подтверждает опасную тенденцию Европейского суда и институтов ЕС выходить за рамки договоров ЕС и функционирования права. Польша обжаловала эти положения, поскольку считала, что они выходят за рамки договоров ЕС, принятых странами Евросоюза, одобренных отдельными государствами на референдумах или в ходе процедур, действующих в конкретной стране".

С 2021 года соблюдение принципа верховенства права является решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса.