Изабель Юппер сыграла саму себя

Сценарий этого фильма Айра Сакс написал специально для нее. В показанной в понедельник в конкурсной программе Каннского фестиваля драме "Фрэнки" Изабель Юппер играет актрису, которая узнает о своем смертельном диагнозе и решает собрать семью, чтобы провести вместе последний отпуск.

По признанию Юппер, дважды удостаивавшейся в Каннах приза за лучшую женскую роль (в 1978 году за "Виолетту Нозьер" и в 2001-м за "Пианистку"), именно она вступила в контакт с американским режиссером, на которого обратила внимание после картины Brooklyn Village. Сотрудничеством оба остались довольны: Айра Сакс заявил, что в жизни Изабель Юппер мало похожа на тот образ, что создает на экране.

Героиня "Фрэнки" принадлежит к числу людей, стремящихся контролировать все в своей жизни. В случае с болезнью и приближающейся кончиной она понимает, что многое ей не подвластно. Картина снималась в окрестностях португальского города Синтра, недалеко от Лиссабона и самой западной точки Европы - мыса Рока. По словам американского режиссера, природа играет в фильме не последнюю роль. Партнерами Изабель Юппер стали французские и американские актеры Грег Киннир, Мариса Томей, Жереми Ренье, Брендан Глисон.

В широкий прокат во Франции лента выходит 28 августа.