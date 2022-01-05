Венеция готовится к первому летнему сезону с квотами для туристов. Чтобы попасть в исторический центр города, необходимо будет записаться и заплатить специальный взнос.

Билет на посещение Венеции будут продавать на день. От сбора обещали освободить тех, кто забронировал номера в городских отелях.

Наша цель — создать ограничения для однодневного туризма, для тех, кто заглядывает посмотреть город и уезжает в тот же день. Это утомляет, это стресс для города. Мы хотим поощрять неспешный туризм. Симоне Вентурини вицемэр Венеции по туризму

Для контроля за доступом людей на въездах в центр Венеции налаживают пропускную систему с турникетами, а на улицах установили сотни камер видеонаблюдения. Кроме того, городские службы анализирует данные мобильной связи. В полиции говорят, что благодаря этому уже сейчас могут установить, сколько в городе иностранцев и приезжих из других регионов Италии.

Противники этих нововведений говорят, что из Венеции делают элитный парк аттракционов, куда не смогут попасть небогатые люди. Сторонники настаивают, что это единственный способ спасти город и остановить поток туристов, с которым старинный центр не справлялся.