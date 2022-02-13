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Германия

Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

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 Ирина Шелудкова
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Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок
Авторское право  Fabian Sommer/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на должность президента Германии на второй пятилетний срок. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство членов Федерального собрания.

Делегатами собрания — специального конституционного органа, который собирается для избрания президента, — являются 1 472 человека, Штайнмайер набрал 1 045 голосов. Изначально его кандидатуру поддержали почти все крупные партии.

В своем заявлении Штайнмаейр обратился к президенту России Владимиру Путину: "Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе". Он также добавил: "Можно долго дискутировать о причинах растущей отчужденности между Россией и Западом. Но не подлежит дискуссии следующее: мы находимся в разгаре возможного военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия". По словам президента, нельзя понять наращивание Россией войск неправильно, он назвал это угрозой Украине.

Президент ФРГ выполняет преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером.

Глава кабинета министров Германии Олаф Шольц отметил: "Франк-Вальтер Штайнмайер в прошлом уже показал, что способен напрямую говорить с гражданами, обеспечивая сплоченность нашего общества, а также давая направление. И нам сейчас необходимо руководство из-за тех трудностей, которые мы переживаем сегодня в отношении пандемии коронавируса и, конечно, в том, что касается безопасности в Европе".

Штайнмайер возглавлял министерство иностранных дел в первом и третьем коалиционных кабинетах канцлера Ангелы Меркель.

По мнению наблюдателей, из-за роста поляризации немецкого общества Штайнмайеру будет сложнее выполнять роль посредника и модератора во время своего второго срока.