Участники "Конвоя свободы" продолжают блокировать мост Амбассадор на границе Канады и США, несмотря на то, что уже вступил в силу судебный ордер очистить дорогу. Дальнобойщики и сочувствующие им блокируют пограничный переход с понедельника.

Канадский премьер-министр, сам переболевший ковидом, называет протестующих "маргинальным меньшинством" и подчёркивает, что им грозит суровое наказание.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

"Я хочу выразиться предельно ясно: незаконная блокада с целью взят в заложники наших соседей и нашу экономику, а также общая усталость от ковида, которую мы все испытываем — это совершенно разные вещи. Если вы присоединились к протесту из-за ковида, вы должны понять, что вы нарушаете закон. Последствия будут все более и более суровыми".

В свою очередь, участники протестов требуют от самого Трюдо отправиться в отставку. В Оттаве активисты, протестующие против, в первую очередь, "вакцинных паспортов", не уходят от здания парламента. В провинции Онтарио с пятницы действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее правоохранительные органы пока не вмешиваются в происходящее.