Канадские дальнобойщики просят премьера уйти

Канада парализована протестами противников ковид-ограничений, в центре Оттавы водители-дальнобойщики, участники так называемого "Конвоя свободы, требуют не только возвращения к прежней норме, но и отставки премьер-министра Джастина Трюдо,

Бернхард Ремпель, участник "Конвоя свободы", из кабины своей машины обращается лично к премьеру: "Я никогда не был за Трюдо, с самого начала. Джастин, если ты смотришь, послушай - я хочу, чтобы ты покинул офис. Я хочу, чтобы ты ушел".

Сам Трюдо, недавно переболевший коронавирусом, назвал активистов-дальнобойщиков "маргинальным меньшинством". По его словам, демонстранты не представляют позиции канадцев и лишь вредят им, блокируя города и жизненно важные пограничные переходы.

"Вы не можете остановить пандемию блокадами, - заявил Трюдо - Не можете остановить ее указом или законом. Пандемию можно сдержать с опорой на науку, общественное здравоохранение и вакцинацию. Именно на этом мы сосредоточились в последние два года".

Из-за блокады дорог и завод "Форд" вынужденно остановил работу, так как не получает запчастей.

Дальнобойщики вышли на улицы после того, как правительство потребовало от шоферов, совершающих рейсы за рубеж, по возвращении домой садиться на карантин.