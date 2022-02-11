Двоевластие в Ливии: в страну прибыл новый премьер-министр

Двоевластие в Ливии: в страну прибыл новый премьер-министрКомментарии
В Триполи прибыл новый назначенный премьер-министр Ливии Фатхи Башага. Его кандидатуру утвердила ливийская Палата представителей и уже поддержала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара,
Это грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию.
Нынешний премьер-министр Абдель Хамид Дбейба уже заявил, что не уйдет в отставку. Помимо того, что его "заменили" на посту премьер-министра, он пережил в четверг покушение на убийство.
Башага в свою очередь попросил обеспечить мирный переход власти.
Тем не менее ООН признает премьер-министром Дбейбу, но отмечает, что окончательное решение остается за ливийцами.
Парламентские и президентские выборы в Ливии были запланированы на 24 декабря, но были отложены Дбейбой на неопределенный срок.
Противостояние между законодательным и исполнительным органами началось после того, как спикер парламента Акила Салех начал добиваться избрания нового председателя кабмина, настаивая на том, что полномочия Дбейбы уже истекли.