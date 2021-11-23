Выборы в Ливии: приём заявок завершён

Приём заявлений от кандидатов на президентские и парламентские выборы в Ливии заверш`ён. Свои досье представили 98 человек, среди которых лишь две женщины: Лайла Бен Халифа, председатель и основатель партии "Национальное движение" и Хунайда Аль-Махди, исследователь социальных наук. Более 2,83 млн ливийцев из примерно 7 млн человек зарегистрировались для голосования.

В президентскую гонку намерен вступить и временный премьер-министр Ливии Абдулхамид аль-Дбейба - вопреки своим прежним обещаниям. Подали заявку также маршал Халифа Хафтар, который де-фкакто контролирует восточные районы юджной ливии, сын бывшего диктатора каддафи Сейф аль-Ислам и влиятельный министр внутренних дел страны Фатхи Бачага.

По решению Форума ливийского политического диалога президентские выборы - первые в истории Ливии - назначены на 24 декабря. Эта дата была определена в результате достижения политического консенсуса между различными силами как внутри страны, так и за ее пределами. Парлементские выборы пройдут в январе 2022 года. Они призваны положить конец разногласиям и братоубийственной войне между двумя конкурирующими лагерями на западе и на востоке страны, которые длятся с момента падения режима Каддафи в 2011 году.