Разруха, безработица, страх и надежда: репортаж Euronews из Донбасса

После восьми лет боевых действий людям на востоке Украины приходится туго. О том, что есть и было, они рассказали корреспонденту Euronews.

Житель Авдеевки: "Когда "грады" ложились я сидел четыре дня в погребе, в подвале, поэтому я уехал... Вылез как бы. Сейчас я приехал. У меня есть пожилой отец. Я за ним присматриваю".

Жительница Авдеевки: "Многие уехали. Очень много брошенных домов, люди некоторые уезжают".

Те, кто решили здесь остаться, говорят, что правительство забыло и о них и о том, чем люди были обеспокоены.

Роман Петровский, житель Авдеевки: "О какой помощи, о каком понимании (может идти речь), что здесь люди живут? Вообще, кто такие люди, для них? Понимаете меня?"

Роман и его семья все еще живут в этом многоквартирном доме на въезде в город Авдеевка, находившейся на линии фронта в начале конфликта между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

Роман Петровский, житель Авдеевки: "Поверьте на слово, от двери по эту стенку, и вот наверх и вот здесь (показывает), все было устлано черными пакетами. Мы увидели тогда десять-пятнадцать трупов. Здесь они лежали в черных пакетах".

На этой неделе Роман узнал из телепередач, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев пообещал выделить Украине миллиард двести миллионов евро помощи. Финансовую поддержку обещали и лидеры других стран. Однако Роман сомневается, что его семья когда-нибудь эту помощь увидит.

Роман Петровский, житель Авдеевки: "Мы за все время войны (дети еще в школе были), вот такую сумочку от "Красного Креста" получили чисто символически. Куда деньги уходят? Никто не знает. Максимум, мол, дадим вам пять метров пленки, заделаете (дыры)" .

Донбасс, некогда крупный промышленный центр, стал тенью самого себя. Официальных данных недостаточно. По словам живущих здесь людей, в Донбассе высокий уровень безработицы, а опасения по поводу широкомасштабной войны, еще больше усугубляют экономические проблемы региона.

Украинская валюта гривна с ноября прошлого года потеряла порядка 8%.Несмотря на все это, некоторые все еще надеются на лучшее будущее для Авдеевки.

Илья Бородинов, гитарист группы "Метаморофоза": "Разъехалось много предпринимателей. Рабочих мест стало маловато. И досуг тоже не очень проходит. Но тем не менее, можно и не уезжать. Можно остаться здесь. Я верю, что все будет хорошо".

Макс, Валерия, Вадим и Илья основали группу "Метаморфоза". Музыканты мечтают о большой сцене, возможности записать популярный альбом, и о том, чтобы остаться.

Илья Бородинов, гитарист группы "Метаморофоза": "Рано или поздно все придет в норму и можно будет не только вырастать, но и жить здесь, и процветать, не только как человеку, но и творческой личности".