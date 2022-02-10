Бельгийские учителя устали от реформ, сокращений и ковида

Учителя и другие школьные работники вышли на улицы Брюсселя, чтобы выразить недовольство прежде всего сокращениями бюджетных ассигнований на свою сферу. Участники демонстрации предупреждали: «Протесты в Бельгии скоро распространятся на всю Европу».

Нашествие коронавируса усугубило проблемы, которые создала национальная реформа образования. Бельгийское правительство поставило перед педагогами более сложные задачи, удлинило их рабочий день, провело компьютеризацию и увеличило размер классов.

Учителя от всего этого устали:

"Мы так больше не можем, мы всё отдаем нашим школьникам, мы всё больше работаем за компьютером, мы решаем вопросы пропуска уроков по болезни, но мы устали".

«У нас слишком большие классы. Мы обучаем, в том числе, детей с ограниченными возможностями, мы помогаем им, в то время как остальные в классе занимаются чем-то другим. Я призывают в первую очередь сократить количество учеников в классе».

Последняя демонстрация учителей в Федерации Валлонии и Брюсселя состоялась в 2011 году. На этот раз протестующие больше разгневаны, и на их стороне все отраслевые профсоюзы.

Многие учители не хотят брать на себя ответственность за то, что учебная программа плохо выполняется, учебный постоянно прерывается из-за локдаунов и других ограничительных мер, успеваемость падает.

"У нас лучшая работа в мире. Мы все любим свою работу, но власти не дают нам возможность и дальше любить свою работу».

Если ситуация будет ухудшаться, бельгийские учителя, особенно в Валлонии, намерены создавать союзы со своими коллегами в других странах Евросоюза, чтобы вместе добиваться перемен к лучшему. Ещё один их лозунг: "Школа – это инвестиция в будущее".