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Германия

Ясли для тюленят на Гельголанде

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 Андрей Позняков
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Ясли для тюленят на Гельголанде
Авторское право  ARD

Немецкий остров Гельголанд в Северном море стал настоящими яслями для тюленей и морских котиков. Только за два прошедших месяца там родились около 700 детёнышей — это рекорд за всё время с начала наблюдения за жизнью в прибрежной зоне. Такие успехи связывают с более чёткой организацией туризма на острове. Отдыхающим не разрешают подходить слишком близко к животным и дорожки проложены так, чтобы держать людей на расстоянии.

Тюленята проводят на пляжах Гельголанда несколько недель, пока не научатся плавать достаточно хорошо. За это время они вырастают с 12 до 50 кг. Окрепнув, малыши уплывают за родителями в море. Но они вернутся на остров. Будет это уже весной, когда наступит сезон линьки.