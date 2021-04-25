Франция: осторожно, тюлени

Серые тюлени - нередкие гости на французском побережье. С недавних пор на Опаловом берегу, недалеко от Кале, колонии этих морских животных располагаются на участках пляжей, доступных для пеших прогулок. Сожительство с человеком в данном случае опасно. Люди беспокоят млекопитающих, которые разбегаются во все стороны, бросая, и порой раня своих детенышей.

Жан-Мишель Шарпантье, директор Центра защиты животных: "Обычно ежегодно мы собираем от 50 до 60 детенышей серых и обыкновенных тюленей. Сейчас здесь находится очень много этих морских животных. Всего за три месяца мы обнаружили 47 брошенных детенышей тюленей. Малышей пришлось доставить в центр для реабилитации".

В приюте для животных за молодыми тюленями ухаживают специалисты. Детенышей кормят и залечивают их раны. Задача волонтеров - подготовить тюленей к тому, чтобы они смогли вернуться в море и и найти своих собратьев.