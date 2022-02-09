Известный лыжник Сергей Долидович и его дочь Дарья покинули Беларусь и уехали в Польшу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Приятно, когда вся семья вместе, теперь посмотрим Варшаву основательней. Времени много. Дышится легче. Снега правда нет - дождик и весной пахнет. Уехали :(", - написал Долидович, выразив надежду, что семья еще когда-нибудь вернется в страну.

Причиной отъезда называется отстранение 17-летней Дарьи Долидович белорусской федерацией лыжных гонок от участия в соревнованиях и сборах. У спортсменки отозвали лицензию, без которой она не может участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Тренирующий дочь Сергей Долидович считает, что запрет связан с его политическими взглядами и его участием в протестах против результатов президентских выборов в 2020 году, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси», - заявил ранее Долидович.

Сергей Долидович – единственный в истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах и 12 чемпионатах мира подряд. Он завершил карьеру в 2018 году и с тех пор работал тренером.

Предполагается, что Дарья будет выступать за сборную другой страны. Отстраненная от соревнований вместе с Долидович лыжница Светлана Андриюк заявила, что тоже намерена покинуть Беларусь и уехать в Польшу. Из-за лишения лицензий лыжницы не смогли принять участие в отборочных соревнованиях, которые позволили бы в случае хороших результатов поехать на Олимпиаду в Пекин.

В 2020 году Свободное объединение спортсменов Беларуси SOS BY обратилось с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, обратив внимание на дискриминацию белорусских атлетов по политическим мотивам после президентских выборов в стране. По словам авторов обращения, в Беларуси спортсмены, несогласные с политикой властей, подвергаются репрессиям со стороны государственных органов, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси и Министерства спорта.