Кандидат в президенты Франции Пекресс по-русски призвала "вместе строить мир"

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс обратилась к россиянам на русском языке, призвав их "вместе строить мир в Европе".

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - сказала она в эфире телеканала France 5.

Перейдя на французский, кандидат в президенты подчеркнула, что с Россией "нужно вести диалог". "Я думаю, что Франция вместе с ЕС должна предложить [президенту РФ] Владимиру Путину новую конференцию по безопасности в Европе", - добавила Пекресс, с точки зрения которой такой шаг позволит обеспечить стабильность на континенте.

В понедельник 7 февраля французский президент Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Путиным в Москве, 8 февраля он отправится в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что визиты станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Запад обеспокоен возможным вторжением России на украинскую территорию. Кремль называет эти опасения "безосновательным нагнетанием напряженности".

Валери Пекресс в подростковом возрасте учила русский язык и в 15 лет провела лето в пионерском лагере "Артек". Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" не скрывает своей любви к русскому языку, однако, по ее словам, пребывание в СССР изменило ее отношение к коммунизму и левой идеологии.

"В СССР, второй державе мира, были турецкие туалеты и синтетический шоколад. И цензура. Никто не знал нобелевского лауреата [Бориса] Пастернака! После этих поездок у меня развилась привязанность к свободе мысли, идея о том, что нонконформизм скорее правая идеология, чем левая", - говорила она журналу Le Monde в 2016 году.

Тогда же Пекресс призналась, что российские политики с подозрением относятся к представителям правых партий, владеющих русским языком. "Когда я была министром высшего образования, исследований и космоса, Владимир Путин считал меня шпионом Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики. Он считал, что нельзя было придерживаться правых взглядов и говорить по-русски. Это было очень подозрительно", - сказала она.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График кампании позволяет претендентам выдвигать свои кандидатуры до начала марта. В настоящее время предвыборную агитацию ведут около 40 политиков. Эммануэль Макрон пока не зарегистрировал свою кандидатуру.