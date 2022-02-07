Медведи в России не только ходят по улицам, но и живут в домах и выглядывают из окон. Российский фотограф снял полярных хищников, обитающих на заброшенной метеостанции. Фотографии получились случайно: экспедиция изначально собиралась на остров Врангеля, но из-за непогоды яхта пристала к небольшому острову Колючин в Чукотском море.

Дмитрий Кох, фотограф:

"Было очень опасно высаживаться на остров, потому что в тот момент там было около 30 белых медведей. Так что я решил использовать дрон с бесшумными винтами, так медведей он бы не побеспокоил".

Метеостанцию на Колючине построили в 1943 году и забросили в 1992-м. С тех пор труднодоступный остров люди посещали редко.

Сюрреалистичные фотографии получили награду на фотоконкурсе. По мнению учёных, медведи могли забраться в дома из любопытства, а могли искать там убежища от шума самолётов и кораблей. Но долго жить они там не будут.