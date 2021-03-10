Медведь поиграл с лыжниками

На горном курорте в Румынии медведь решил поинтересоваться, что там делают лыжники. Вышедший из леса мишка не проявлял агрессии и даже можно сказать, что был настроен игриво.

Но инструктор группы решил не дожидаться непредсказуемого развития событий и отправился на лыжах вниз по склону, увлекая хищника за собой. Зверь с радостью пробежал за ним несколько сотен метров, после чего отстал и решил вернуться в лес.

Это не первая встреча с медведем на лыжных курортах Румынии: в январе, на глазах у едущих на подъёмнике туристов, зверь преследовал спортсмена, который спускался по склону. Тогда находчивый лыжник сумел отвлечь хищника, бросив ему свой рюкзак.