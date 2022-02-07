Папа Римский выступил в телешоу в прайм-тайм

Он собирался стать мясником, но возглавил Святой престол. Об этом и о многих других подробностях своей биографии папа Римский Франциск лично рассказал многомиллионной аудитории, приняв участие в итальянском ток -шору в в воскресенье вечером. Понтифик признался, что любит классическую музыку и танго и не считает папские функции тяжелым бременем.

"Посмотрите вокруг, столько людей ежедневно терпят трудности, решают семейные, финансовые проблемы, едва сводят концы с концами, не дотягивают до зарплаты, страдают от пандемии... Не думаю, что на этом фоне честно говорить, что моя ноша слишком тяжела", - отметил Франциск.

Понтифик, которого верующие привыкли видеть на балконе базилики Святого Петра в Ватикане или во время нечастых апостольских визитов, сумел по ходу шоу сократить дистанцию между собой и паствой.

Он свободно говорил о своих сомнениях, в том числе философских. Так, вслед за Достоевским папа Римский задается вопросом, почему страдают дети - и не находит на него ответа.

Шоу Che Tempo Che Fa выходит на третьем канале государственного телевидения в прайм-тайм.