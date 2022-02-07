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Великобритания

41 оружейный залп в честь платинового юбилея

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 Марфа Васильева
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41 оружейный залп в честь платинового юбилея
Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved