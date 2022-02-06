Ватикан открыл посольство в ОАЭ

Ватикан открыл посольство в Объединённых Арабских Эмиратах. Торжественная церемония прошла в Абу-Даби в пятницу 4 февраля, по случаю Международного дня человеческого братства.

В ней участвовал лично заместитель госсекретаря Святого престола Эдгар Пенья Парра.

Примечательно, что в этом году исполняется ровно 15 лет со дня установления дипломатических отношений между ОАЭ и Ватиканом.

В феврале 2019 года Папа Римский Франциск побывал а столице страны, провёл переговоры с руководством во время первого в истории визита главы римско-католической церкви на Аравийский полуостров.