Мамуд и Бланко — победители Сан-Ремо

Дуэт "Мамуд и Бланко" стал победителем фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Конкурс, который проходил в 72-й раз, завершился в ночь на воскресенье.

Алессандро Махмуд, известный как "Мамуд", уже побеждал в Сан-Ремо три года назад. Теперь вместе с Бланко они представят страну на Евровидении, которое состоится как раз в Италии, благодаря прошлогодней победе группы Måneskin.

Всего в Сан-Ремо в этом году участвовали 25 исполнителей и групп. Самый титулованный из них, ветеран итальянской эстрады, 77-летний Джанни Моранди, занял третье место.