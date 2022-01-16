Певица Селин Дион отменяет гастроли

Канадская певица Селин Дион отменила запланированные концерты в Северной Америке в связи с состоянием здоровья. В опубликованном пресс-релизе говорится, что, Дион в настоящее время продолжает восстанавливаться после мышечных спазмов.

Сообщается, что деньги за купленные билеты будут возвращены. Концерты должны были состояться в период с 9 марта по 22 апреля.

Отмечается, что выступления в Европе в рамках мирового турне Дион в поддержку ее последнего альбома "Courage" пока не отменены. Первое из них запланировано на 25 мая.

Ранее Селин Дион отменила из-за мышечных спазмов все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года.