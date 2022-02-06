Генсек ООН встретился с главой МИД КНР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с министром иностранных дел КНР Ваном И. В ходе беседы Гутерреш, прибывший в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, отметил, что их проведение подчёркивает крайнюю необходимость действовать сообща.

Как сообщают китайские СМИ, генсек ООН «признал» усилия Китая по «содействию многосторонности, поддержанию мира и устойчивому развитию». Он также заявил, что ООН поддерживает Инициативу по глобальному развитию, выдвинутую властями КНР, и готова с ним сотрудничать в этом направлении.

Со своей стороны Ван И отметил, что КНР поддерживает ключевую роль ООН в решении международных вопросов и продолжит содействовать усилиям ООН в области устойчивого развития.