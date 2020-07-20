Фестиваль "воздушной геометрии" в Переславле-Залесском

Подняться на высоту птичьего полета и полюбоваться живописными видами озера Плещеево предложили своим участникам организатроры 19-го фестиваля воздухоплавания "Золотое кольцо России". Всего с 17 по 19 июля в небо над Суздалем и Переславлем-Залесским взмыли 15 аэростатов.

Дмитрий Корякин, президент Федерации воздухоплавания Ярославской области: "Это, по-моему, первый фестиваль в стране, который прошел после двухмесячной паузы. Мы даем людям оптимизм, повышаем их иммунитет. Они улыбаются, радуются".

Фестиваль должен был состояться еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Организаторам пришлось отменить ночное шоу светящихся шаров. Но азарта от этого у участников не убавилось.

Павел Трофимов, участник фестиваля из Москвы: "Управление аэростата осуществляется исключительно по высотам. Есть понятие "розы ветров". На каждой высоте свой ветер, и путем маневрирования вверх- вниз мы меняем свою траекторию. Такая воздушная геометрия".

Следующий фестиваль воздухоплавания "Осенняя фиеста в Переславле-Залесском" состоится в сентябре.