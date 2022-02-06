Антирасистские марши в Бразилии

"Нет ксенофобии, ненависти, расизму!". Сотни манифестантов маршем прошли по улицам бразильского Рио с требованием наказать виновных в жестоком убийстве конголезского беженца.

24-летний Моис Кабагамбе работал в баре на местном пляже. По данным следствия, вечером 24 января он потребовал зарплату у владельца заведения. Завязалась потасовка. Молодого человека забили до смерти трое мужчин.

"С одной стороны, мы очень грустим из-за произошедшего, но с другой - мы рады быть здесь сегодня, выразить наш протест. Так много людей борются за жизнь наших братьев, за справедливость для Моиса и многих других, которых убили из-за цвета кожи", - говорит одна из участниц акции.

Нападавшие задержаны. Власти обещают установить на пляже мемориал в честь погибшего и центр африканской культуры. Трагедия вызвала негодования общественности по всей стране. Антирасистские манифестации прошли в ряде крупных городов Бразилии.