Спасти малыша, упавшего в колодец, не удалось

Марокканские спасатели не смогли вернуть родителям 5-летнего мальчика по имени Райан, который несколько дней назад упал в глубокий колодец. Вскоре после завершения масштабной спасательной операции власти Марокко сообщили о смерти ребенка.

Инцидент произошел в деревне Игран в провинции Шефшауэн на севере Марокко. В спасательной операции принимали участие сотни сотрудников гражданской защиты, местных властей, Вспомогательных сил и Королевской жандармерии.

Ребенок упал в высохший узкий колодец глубиной 32 метра и диаметром 45 сантиметров. Чтобы извлечь его оттуда, были задействованы экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов без остановки убирали слои грунта. Затем была вырыта горизонтальная расщелина, через которую спасатели добрались до Райана. Задачу усложнял риск оползня из-за характера почвы — некоторые ее слои песчаные, а другие каменистые. За ходом операции следила вся страна. Социальные сети полны сообщений солидарности и поддержки.