Лукашенко готов оставить пост, "если всё будет спокойно"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что готов оставить руководство страной, если обстановка там нормализуется. Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Владимир Соловьев: "Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко еще? Для себя внутри отвечаете на этот вопрос?"

Александр Лукашенко: "Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, например война и, что еще важнее, внутри, если нас будут как в 2020 году рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно, если появится [преемник], то мы определимся. Но, поверьте, я — президент не потому, что очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств. Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую создавал с кем-то своими руками, и прочее".

В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз стад президентом, оппозиция заявила о фальсификацяих и не признала итоги выборов. Волна массовых акции протеста привела к многочисленным арестам. Сегодня белорусские правозащитники причисляют к политзаключенным 1035 человек.