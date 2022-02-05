Афганцы голодают и продают детей

На северо-западе Афганистана все больше семей предлагают малолетних девочек для будущих браков в обмен на приданое. Бедственное положение местного населения усугубилось после недавнего землетрясения

"Когда нам нечего есть, то мы продаем детей", — говорит жительница района Кадис провинции Багдис.

Абдул Гани рассказывает, что за пятилетнюю дочь ему обещали полторы тысячи евро, но сделка была расторгнута, потому что девочка получила перелом ноги во время землетрясения: "Мы договорились о продаже еще до того, как она была травмирована, и теперь он не отдает мне деньги, а мне нужно вернуть большой долг"ю

По оценкам ООН, 90% населения страны зависит от гуманитарной помощи. Радикальное движение "Талибан", запрещенное в РФ, просит международные организации вернуться в Афганистан.

"У всех, кто уже приезжал помогать Афганистану, не было проблем с безопасностью с тех пор, как исламский эмират установил контроль на страной", — говорит талиб.

Миллионы афганцев постоянно недоедают. Это происходит во многом из-за того, что у талибов практически нет доступа к госрезервам (общая сумма которых составляет 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена США.